Vietri sul Mare, trovato in possesso di droga: arrestato Attività dei carabinieri con il supporto del nucleo cinofili

I carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare, con l'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno proceduto all'arresto di V.C. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'uomo è stato trovato in possesso di cocaina, marijuana e hashish per un peso complessivo di circa 190 grammi nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.