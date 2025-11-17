Pollica, affonda lo storico peschereccio di Angelo Vassallo Accertamenti affidati alla Capitaneria di Porto

È affondato nel porto di Acciaroli lo storico peschereccio che fu di Angelo Vassallo, "il sindaco pescatore" ucciso nel 2010. "L'Internazionale", all'alba di oggi, è stato ritrovato dai familiari di Vassallo in condizioni critiche e con gran parte dello scafo già sotto il livello dell'acqua. Sul posto è intervenuto il personale della Capitaneria di Porto che ha avviato tutto l'iter previsto: oltre alle operazioni per la messa in sicurezza sono state effettuate tutte le procedure per evitare lo sversamento in mare di liquami. Le ragioni dell'improvviso cedimento restano da chiarire. Il peschereccio - lungo 20 metri - era particolarmente datato, al punto che la famiglia Vassallo aveva avviato l'iter per dismetterlo. Non è da escludere, dunque, che possa essersi trattato di un cedimento strutturale. Le operazioni di recupero, in ogni caso, termineranno soltanto nella giornata di domani. Una volta a secco saranno effettuati tutti gli accertamenti per provare a capire cosa sia successo. Ma la famiglia Vassallo resta tranquilla ed è certa che non vi sia alcun collegamento tra la vicenda del "sindaco pescatore" (in questi giorni è in corso la fase preliminare del processo per l'omicidio) e quanto accaduto all'alba nel porto.

