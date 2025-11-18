La DIA confisca beni per 3 milioni di euro ad ex assessore nocerino Il provvedimento disposto dal Tribunale di Salerno: sigilli a conti correnti, veicoli e società

La DIA di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di confisca del Tribunale nei confronti di Ciro Barba, ex assessore al Comune di Nocera Inferiore dal 1988 al 1991.

La Sezione riesame e misure di prevenzione ha di fatto confermato il giudizio di pericolosità di Barba - condannato in via definitiva per estorsione e in primo grado (poi prescritto) per associazione mafiosa.

Nel mirino della DIA - come sottolineato dal procuratore vicario di Salerno Rocco Alfano - conti correnti personali e familiari, veicoli, terreni agricoli e cinque società operative tra Campania e Toscana nel settore dell'agroalimentare e delle costruzioni residenziali, per un totale di circa 3 milioni di euro.