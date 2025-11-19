Il maltempo mette in ginocchio il Salernitano: allagamenti e disagi a Sapri Scuole chiuse per motivi di sicurezza, problemi anche tra Ascea e Velia

Dopo i disagi registrati nella mattinata di ieri a Salerno, il maltempo ha provocato seri problemi anche nel Golfo di Policastro. A Sapri, a causa di una bomba d'acqua, strade allagate e scuole chiuse. La situazione più critica ha riguardato via Kennedy, dove l'acqua ha invaso carreggiate e abitazioni nonostante gli interventi realizzati nei mesi scorsi per mitigare il rischio idrogeologico. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per motivi di sicurezza

Situazione monitorata senza sosta anche da parte della Protezione civile. Il maltempo ha colpito duramente la città, già più volte interessata da fenomeni simili, rendendo particolarmente critica la circolazione.

Disagi anche nel Cilento, in particolare tra Ascea e Velia, dove una tromba d'aria ha abbattuto due grandi piante di eucalipto, ostruendo la viabilità e richiedendo l'intervento delle squadre comunali. A Moio di Agropoli, località colpita severamente nel 2022, le piogge intense non hanno prodotto danni rilevanti grazie alle recenti opere di pulizia dei canali e dei corsi d'acqua, che hanno evitato nuove criticità.

