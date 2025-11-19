Salerno, nella notte caccia ad un pericoloso criminale...ma è un'esercitazione Attività svolta dai carabinieri in un centro commerciale: i dettagli

Nella serata del 18 novembre, a Salerno, presso il Centro Commerciale “Le Cotoniere” gli assetti specialistici del locale Comando Provinciale Carabinieri hanno svolto un’esercitazione per la gestione e la risoluzione di crisi derivanti dal compimento di situazioni di emergenza a cui hanno partecipato le squadre A.P.I (Aliquote di Primo Intervento) del Nucleo Operativo e Radiomobile, la Centrale Operativa, gli Artificieri, i Negoziatori, il personale del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo, la Sezione Radiomobile, nonché il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano Faiano (SA) e le S.O.S. (Squadre Operative di Supporto) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli.

L’esercitazione ha simulato che un personaggio di spicco della criminalità organizzata di tipo mafioso destinatario di un Ordine di Custodia Cautelare emesso dall’Autorità

Giudiziaria di Salerno, unitamente a due fiancheggiatori, vengono intercettati da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Investigativo mentre si dirigono al Centro Commerciale. Giunti all’interno uno dei tre viene tratto in arresto mentre i restanti tentano la fuga all’interno dello stabile.

Dopo un primo intervento di cinturazione di terra e di aria messo in atto dagli equipaggi della Sezione Radiomobile e dal 7 Nucleo Elicotteri, intervengono le squadre A.P.I. e S.O.S. che riescono nell’immediatezza ad intercettare ed arrestate uno dei fuggitivi. Il terzo componente nonché destinatario del provvedimento si barrica all’interno dei bagni in cui si trovava casualmente uno dei dipendenti del Centro Commerciale, che viene rilasciato grazie all’intervento dei Carabinieri Negoziatori.

L’esercitazione si conclude con l’arresto del malavitoso e con il rinvenimento di uno zaino trasportato da quest’ultimo che determina l’intervento degli Artificieri Antisabotaggio.

Lo scopo dell’esercitazione è verificare le capacità di risposta ad un’attivazione di emergenza a seguito di un intervento ad alto rischio in ambiente urbano.