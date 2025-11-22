"Le luci della strada", la Polizia in campo per sensibilizzare sulla sicurezza Prima l'incontro nell'aula consiliare, poi l'evento in piazza Amendola

In occasione della Giornata Mondiale e Nazionale in memoria delle Vittime della Strada, la terza domenica di novembre di ogni anno, viene dedicato un momento di ricordo e commemorazione rivolto alle vittime di incidenti stradali ed ai loro familiari.

"La Polizia Stradale di Salerno è impegnata quotidianamente nel promuovere e divulgare i temi della sicurezza stradale e della cultura della legalità al fine di sensibilizzare sulle conseguenze di un comportamento scorretto sulla strada - si legge in una nota della questura -. L’obiettivo è prevenire gli incidenti stradali e le loro drammatiche conseguenze, anche attraverso la partecipazione a progetti e manifestazioni promosse sul territorio, da partners istituzionali, enti locali, istituzioni scolastiche e associazioni di promozione sociale".

In questo contesto, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Angri ha preso parte all’incontro di sensibilizzazione “Le luci della strada”, che si è svolto venerdì 14 novembre, alle ore 18, presso l’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, su iniziativa dell’Associazione Social Disco.

Nella mattinata di domenica 16 novembre, nella centralissima Piazza Amendola, nel corso della manifestazione “Un attimo prima” promossa dall’Associazione “Antonio nel cuore” i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Salerno hanno realizzato percorsi di educazione alla sicurezza stradale con il tappeto interattivo, che consente di sperimentare in sicurezza gli effetti dell’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti sulla capacità di guida.