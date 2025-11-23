Giallo a Cava de' Tirreni: donna trovata morta in casa e senza vestiti Disposta l'autopsia per appurare le cause della morte

Sarà l'autopsia a far luce sulle cause della morte di una 50enne polacca, trovata senza vita nella sua abitazione di Cava de' Tirreni. La tragedia si è consumata nella frazione di Santa Lucia. A lanciare l'allarme è stato il compagno della donna che ha riferito agli agenti della Polizia di Stato di aver tentato anche di rianimarla. Diversi i punti che dovranno chiarire gli investigatori, anche sulla scorta degli esiti dell'esame irripetibile. La donna è stata rinvenuta sul letto, senza vestiti. Il compagno ha raccontato di aver dovuto forzare una finestra per entrare in casa, in quanto la porta era chiusa da dentro.

La 50enne, da quanto si apprende, in passato aveva avuto problemi di droga. E all'interno dell'abitazione i poliziotti hanno rinvenuto una siringa. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati particolari segni di violenza, al punto che il medico legale ha richiesto l'autopsia per provare a chiarire le cause della morte della 50enne. Sul posto, insieme agli agenti della Squadra Mobile, sono intervenuti anche i colleghi della scientifica per tutti i rilievi del caso.