Raid al mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera

Banda in azione nella serata di sabato: indagini in corso dei carabinieri

Una banda di almeno sette persone nella serata di sabato ha fatto irruzione all’interno del mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera, prendendo di mira una quindicina di stand. I ladri hanno agito con il volto coperto e con una luce in fronte, riuscendo ad elidere anche la sorveglianza. Con un muletto recuperato all’interno della struttura, hanno aperto le serrande di uffici e stand, portando via pochi spiccioli dalle casse. Il raid, che per modalità ha ricordato quello messo a segno nei mesi scorsi a Salerno, è stato ripreso dalle telecamere le cui immagini sono ora al vaglio dei carabinieri.

