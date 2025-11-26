Salerno, ladro in azione nel centro storico: portato via un antico presepe La denuncia di Chiara Natella: "Ora dovete solo vergognarvi. Adesso basta"

Si è introdotto in pieno giorno in uno dei luoghi simbolo del centro storico di Salerno, portando via con destrezza un’antica natività che era custodita in una campana di vetro. Il furto è stato messo a segno martedì mattina nella Bottega del Presepe, attività ubicata di fronte il Duomo e che porta avanti la tradizione presepiale che fu di Peppe Natella. Un gesto grave che si aggiunge a tanti altri avvenuti negli ultimi mesi nel cuore della città antica. "Siamo davvero amareggiati: era un oggetto a cui tenevamo molto, non solo per il valore, ma per il significato che rappresentava.Era un manufatto artigianale, realizzato con tempo, cura e passione", ha affermato Chiara Natella. "E allo stesso tempo non possiamo negarlo: siamo anche arrabbiati. È sconfortante e francamente inaccettabile vedere che qualcuno sia disposto a compiere un gesto così irrispettoso e meschino. Noi lavoriamo con impegno e rispetto per tutti: non andiamo in giro a prendere ciò che non ci appartiene. La denuncia è stata fatta con i rispettivi video consegnati. Ora dovete solo vergognarvi. Adesso basta", ha tuonato Chiara Natella, denunciando anche lo stato di abbandono che si vive nel centro storico.