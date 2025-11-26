Si è introdotto in pieno giorno in uno dei luoghi simbolo del centro storico di Salerno, portando via con destrezza un’antica natività che era custodita in una campana di vetro. Il furto è stato messo a segno martedì mattina nella Bottega del Presepe, attività ubicata di fronte il Duomo e che porta avanti la tradizione presepiale che fu di Peppe Natella. Un gesto grave che si aggiunge a tanti altri avvenuti negli ultimi mesi nel cuore della città antica. "Siamo davvero amareggiati: era un oggetto a cui tenevamo molto, non solo per il valore, ma per il significato che rappresentava.Era un manufatto artigianale, realizzato con tempo, cura e passione", ha affermato Chiara Natella. "E allo stesso tempo non possiamo negarlo: siamo anche arrabbiati. È sconfortante e francamente inaccettabile vedere che qualcuno sia disposto a compiere un gesto così irrispettoso e meschino. Noi lavoriamo con impegno e rispetto per tutti: non andiamo in giro a prendere ciò che non ci appartiene. La denuncia è stata fatta con i rispettivi video consegnati. Ora dovete solo vergognarvi. Adesso basta", ha tuonato Chiara Natella, denunciando anche lo stato di abbandono che si vive nel centro storico.
Salerno, ladro in azione nel centro storico: portato via un antico presepe
La denuncia di Chiara Natella: "Ora dovete solo vergognarvi. Adesso basta"
