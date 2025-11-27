Cede la grata davanti all'Asl, donna precipita nel vuoto: è in codice rosso L'incidente è avvenuto sul marciapiede di Corso Garibaldi: indaga la Polizia locale

Grave incidente questa mattina a Salerno, dove la grata di un marciapiede di Corso Garibaldi ha ceduto al passaggio di una donna. La malcapitata - originaria di Torrione - è precipitata nel vuoto per alcuni metri.

Scattato l'allarme, la donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Salerno. L'area è stata immediatamente transennata, sul posto gli agenti della Polizia locale.

Stando a quanto risulta dai primi accertamenti, la grata avrebbe ceduto per ossidazione: la struttura sarebbe di proprietà privata di un condominio e già in passato ci sarebbero state diverse segnalazioni relative alla pericolosità delle grate.