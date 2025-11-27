Vigili del fuoco Salerno: saluta il primo dirigente Silvestrini Dal primo dicembre la meritata pensione. De Pinto: stima e gratitudine

Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno saluta il primo dirigente Massimo Silvestrini, che dal 1° dicembre 2025 sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età, al termine di una lunga e prestigiosa carriera nel Corpo Nazionale.

Entrato in servizio nel 1994, Silvestrini ha svolto incarichi tecnici e gestionali di rilievo presso il Centro Studi Esperienze di Capannelle, la Direzione Centrale Emergenza – dove è stato Responsabile del Soccorso Acquatico e del Soccorso Portuale – e il Comando di Roma, ricoprendo ruoli chiave nella Polizia Giudiziaria, nella formazione e nella prevenzione incendi. Successivamente ha prestato servizio presso la Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali come Responsabile dei procedimenti per varie Regioni e, in seguito, come funzionario vicario dell’Ufficio Sedi di Servizio.

Autore di pubblicazioni tecniche e scientifiche in ambito investigativo e di sicurezza, viene promosso Primo Dirigente nel 2023 e prosegue il proprio servizio presso il comando di Salerno dal settembre 2024.

"Giunto a Salerno con l’incarico di dirigente vicario, Silvestrini ha assunto sin da subito un ruolo determinante nella gestione delle attività istituzionali del comando, garantendo continuità operativa con impegno e competenza. Apprezzato per l’approccio diretto, la determinazione e la capacità di risolvere in modo tempestivo e concreto le criticità, ha affrontato con responsabilità un incarico nuovo e complesso, contribuendo significativamente al buon funzionamento dei servizi.

Apprezzato per la professionalità, le elevate doti relazionali e la capacità di instaurare rapporti collaborativi con tutto il personale, ha favorito un clima di forte coesione interna e ha sviluppato proficue relazioni istituzionali con i sindaci dei distaccamenti dipendenti e con gli uffici territoriali - si legge in una nota dei caschi rossi salernitani -. Il comandante provinciale Domenico de Pinto esprime, a nome di tutto il personale, sentimenti di sincera gratitudine e profonda stima per l’operato svolto e rivolge al collega Silvestrini i migliori auguri per una nuova fase della vita serena e ricca di soddisfazioni personali".