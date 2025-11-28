Tassi usurari del 1200%, arrestati e condotti in carcere madre e figlio

I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno arrestato e condotto in carcere - su disposizione del gip del tribunale di Vallo della Lucania - due cittadini del posto, madre e figlio, indagati per usura in concorso e tentata estorsione aggravata.
Così come ricostruito dalla procura, i due avrebbero concesso 7 prestiti ad una persona, con tassi del 1200%. I fatti contestati risalgono al periodo settembre 2024-aprile 2025.
Inoltre, uno degli arrestati - già in carcere per altre reato - nonostante si trovasse in cella avrebbe contattato la vittima, utilizzando illegalmente un telefono cellulare, minacciandola per fsarsi restituire le somme.