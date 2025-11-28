Trovati nel furgone con 120 chili di botti: due arresti nel Salernitano Operazione dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia

Nella scorsa notte, a Montecorvino Pugliano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di A.P. e A.F. per "detenzione illegale di esplosivi-artifici pirotecnici".

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, i due indagati a bordo di un furgone, a seguito di controllo alla circolazione stradale e successiva perquisizione, sono stati individuati in possesso di circa 120 chili di artifizi pirotecnici non convenzionali, per la cui messa in sicurezza si è reso necessario l'intervento dell' Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno.