Non risponde al figlio, la trovano morta in casa: tragedia nel Salernitano A perdere la vita una donna di 70 anni

Tragedia a Celle di Bulgheria, nel Salernitano, dove una donna di 70 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A lanciare l'allarme è stato il figlio che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e sanitari del 118. I caschi rossi, dopo aver forzato la porta per consentire i soccorsi, hanno fatto la tragica scoperta. La donna era deceduta. Dai rpimi rilievi effettuati, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Dolore e sgomento nel piccolo comune della provincia di Salerno.