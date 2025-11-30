Montecorvino Rovella, trovato morto in casa un 70enne La tragica scoperta è stata fatta da vigili del fuoco e sanitari del 118

Un 70enne di Montecorvino Rovella è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Diaz. Da quanto si apprende dell'uomo non si avevano notizie da diversi giorni. Scattato l'allarme, è stato richiesto l'intervento di vigili del fuoco e sanitari del 118. Sul posto è intervenuta un'auto medica dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano. Una volta entrati nell'abitazione, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta. Il cuore del 70enne aveva smesso di battere. Dolore e sgomento nella città dei Picentini.