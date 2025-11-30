Tragico incidente tra Eboli e Battipaglia: perde la vita un 54enne Il suo cuore ha smesso di battere in ospedale a Battipaglia

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Nel pomeriggio ha perso la vita un 54enne di San Cipriano Picentino a seguito di un incidente avvenuto sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Eboli e Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale, si tratterebbe di un incidente autonomo. L'uomo, che viaggiava in direzione Nord a bordo di una Fiat Panda, ha improvvisamente perso il controllo della vettura, terminando contro il guardrail. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Battipaglia dove il suo cuore ha smesso di battere. L'incidente ha provocato inevitabili disagi alla circolazione che ha subito notevoli rallentamenti.