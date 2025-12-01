Salerno, movida violenta: pestato un 15enne in Piazza della Libertà Il giovane è finito in ospedale, indagano i carabinieri

Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno a chiarire dinamica e movente della rissa avvenuta nella tarda serata di sabato nel cuore della movida di Salerno. I fatti si sono verificati tra la Piazza della Libertà ed il sottopiazza. Per cause ancora in corso di accertamento, un 15enne è stato picchiato con violenza da alcuni ragazzi, riportando lesioni al naso. Il giovane ha perso sangue, come si evince anche dalle macchie ancora presenti a terra. Il minore, studente ed incensurato, dopo le cure in ospedale è stato dimesso. I carabinieri stanno provando a ricostruire quanto accaduto, anche attraverso i filmati delle telecamere presenti nella piazza.