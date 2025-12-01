Pagani, viola il divieto di avvicinamento alla casa familiare: arrestato 29enne Si era introdotto senza alcuna autorizzazione nell'abitazione del nonno

Lo scorso 28 novembre i Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 29enne del posto per la violazione delle misure cautelari cui era già sottoposto. L'uomo, infatti, era destinatario del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emesso a suo carico per i reati di estorsione e maltrattamenti contro familiari o conviventi nei confronti della madre e del nonno materno. Nonostante tali restrizioni, il 29enne si è introdotto senza alcuna autorizzazione nell'abitazione del nonno, venendo immediatamente individuato e fermato dai militari. L'arrestato è stato posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.