Salerno, tentata spaccata alla Banca Campania Centro: ladri messi in fuga Tempestivo l'intervento di vigilanza privata e carabinieri

Soltanto il tempestivo intervento di vigilanza privata e carabinieri ha consentito di sventare il colpo alla cassa automatica della Banca Campania Centro, in via Silvio Baratta a Salerno. I ladri hanno utilizzato come ariete un furgone che era stato rubato poco prima. Dopo aver lanciato in retromarcia il mezzo contro la vetrata, hanno provato a scardinare il bancomat, legandolo con una cinghia. Ma il piano non ha funzionato ed i ladri, almeno due, sono stati costretti ad abbandonare sul posto il furgone, dandosi alla fuga a bordo di un’auto che era stata parcheggiata poco distante. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

In passato la Banca Campania Centro era già finita nel mirino dei ladri: nel 2021 una banda riuscì a penetrare nel caveau, portandovia un bottino di circa 140mila euro oltre a preziosi custoditi nelle cassette di sicurezza, tra cui anche l'oro di San Rocco.