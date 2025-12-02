VIDEO | Sorpreso in casa con 37 chili di hashish, blitz di Polizia e Finanza Il valore della droga è di circa 250mila euro: l'uomo è finito ai domiciliari

Importante operazione antidroga coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore: Polizia e Guardia di finanza - con il supporto delle unità cinofile - hanno arrestato un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nel terreno retrostante all'abitazione dove viveva l'indagato: durante la perquisizione, sono state rinvenuti oltre 37 chili di hashish già suddivi in panetti e oltre mezzo chilo di cocaina.

Squadra Mobile e Gico del Nucleo Pef della Finanza di Salerno hanno arrestato l'uomo, che è stato prima condotto in carcere a Salerno e poi agli arresti domiciliari fuori regione.

Il valore della droga sequestrata ammonta a circa 250mila euro.