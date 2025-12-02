Si chiude la mano nella porta dell'asilo, falange amputata a bimba di 2 anni Sull'episodio indagano i carabinieri

I medici dell'ospedale Santobono di Napoli hanno dovuto amputare una falange alla bimba di 2 anni rimasta vittima di un incidente giovedì scorso nell'asilo nido comunale di Maiori, in Costiera Amalfitana.

La piccola si sarebbe schiacciata la mano nella porta del bagno della scuola: i genitori hanno denunciato l'accaduto, chiedendo che venisse fatta chiarezza.

La bambina è stata soccorsa prima dalle educatrici e poi dai sanitari del 118: si cerca di ricostruire le tempistiche, che secondo la famiglia sarebbero state tardive.

Trasferita al Santobono di Napoli, i medici hanno dovuto operarla e amputare la falange dell'indice della mano destra. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Amalfi.