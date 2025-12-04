Donati in beneficenza i capi d'abbigliamento sequestrati dalla Finanza Il gesto solidale delle fiamme gialle il favore dell'Ordine militare di Malta

La Guardia di Finanza di Salerno ha realizzato un’importante iniziativa di solidarietà a favore della Delegazione di Veroli del Sovrano Ordine Militare di Malta, donando centinaia di capi di abbigliamento da destinare alle persone più sfortunate.

Consegnato il materiale sequestrato in una serie di operazioni da parte delle fiamme gialle di Nocera Inferiore, successivamente confiscati e destinati alla distruzione su sentenza del Tribunale. Ma l'autorità giudiziaria, su richiesta dei finanzieri, ha autorizzato la consegna in beneficenza dei capi d'abbigliamento.

Alla consegna, avvenuta presso la sede della Compagnia di Nocera Inferiore, hanno presenziato il responsabile delle attività caritative della Delegazione, Alessandro Carducci, insieme ad altri appartenenti dell'Ordine cavalleresco, nonché il comandante della compagnia ed una nutrita rappresentanza di militari.

Al termine delle operazioni di consegna, Carducci ha espresso parole di vivo apprezzamento e sincera gratitudine verso le Fiamme Gialle per l’importante iniziativa solidale.

"L’attività svolta testimonia, ancora una volta, la particolare attenzione che la Guardia di Finanza rivolge al perseguimento dei più ampi fini sociali, in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria e, tra gli altri, con il Sovrano Militare Ordine di Malta - si legge in una nota del comando provinciale di Salerno -. L’iniziativa, infatti, si inserisce non solo in un’ottica di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, in quanto ha favorito, senza alcun onere a carico dello Stato, lo smaltimento di corpi di reato, ma anche in un’ottica sociale ed umanitaria, in quanto ha consentito la conversione di un fenomeno criminale, per sua stessa natura dannoso per la collettività e penalizzante per la libera concorrenza e l’imprenditoria sana, in un’opera di beneficenza verso le fasce più bisognose della collettività".