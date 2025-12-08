fatta brillare la valigia sospetta trovata nei pressi dell ospedale

Una valigia sospetta trovata a poca distanza dall'ospedale "Curto" di Polla. Il bagaglio, chiuso con nastro adesivo, era stato segnalato all'esterno del muro perimetrale, a poca distanza da aclune abitazioni
Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri dell'Arma di Salerno.
L'area è stata interdetta e messa in sicurezza: gli artificieri hanno fatto brillare la valigia (poi risultata completamente vuota) con delle microcariche.
Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.