Troppi morti sull'Amalfitana, mercoledì una messa in ricordo delle vittime L'associazione del presidente Gagliano ha donato otto panche alla chiesa del cimitero municipale

L'Associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana ha acquistato otto panche, alle quali si aggiunge un mobile ricevuto in dono, da destinare alla chiesa del cimitero municipale di Praiano. Il provvedimento è stato deciso dal direttivo del sodalizio.

"Si tratta di un gesto semplice ma sentito, nato dal desiderio di ricordare le tante persone, soprattutto le giovani vite, che negli ultimi anni il nostro territorio ha purtroppo perduto a causa di incidenti stradali - dichiara il presidente Salvatore Gagliano -. È anche un modo per richiamare tutti a una maggiore prudenza e per invitare gli organi competenti a continuare a mettere in campo ogni possibile misura per rendere più sicuri i tratti della Costiera Amalfitana e Cilentana".

In occasione della donazione, mercoledì 10 dicembre alle ore 16, sarà celebrata una Santa Messa presso la chiesa del cimitero di Praiano, un momento di raccoglimento al quale siamo lieti di invitare chiunque desideri unirsi al ricordo delle nostre care vittime.