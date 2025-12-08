Incendio al palazzetto dello sport: la struttura dichiarata inagibile Dopo il rogo delle scorse ore si contano i danni

E’ stato dichiarato inagibile il palazzetto dello sport “Andrea Di Concilio” di Agropoli, in provincia di Salerno. La struttura ieri è stata interessata da un incendio che ha danneggiato la copertura ed il parquet. A far scattare l’allarme era stata la squadra di basket che lo utilizza: stando ad una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero propagate dall’impianto fotovoltaico che da tempo presentava problemi.

Sul posto i vigili del fuoco di Agropoli, con il supporto di mezzi da tutta la provincia. Le fiamme dai pannelli si sono propagate alla copertura in legno del palazzetto: una colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza. Ingenti i danni.