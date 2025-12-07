Disastro al palazzetto dello sport: incendio sul tetto, la struttura è inagibile Stando ad una prima ipotesi sembra che le fiamme siano partite dai pannelli solari

Ci sono volute diverse ore di lavoro ai vigili del fuoco per domare l'incendio che ha interessato il palazzetto dello sport "Andrea Di Concilio" di Agropoli. Il rogo, che potrebbe essere partito dai pannelli splari installati sul tetto, ham provocato danni ingenti.

Le fiamme, infatti, si sono propagate poi alle travi di legno sottostanti.

A far scattare l'allarme era stati i ragazzi ed i genitori con lo staff della Polisportiva Basket Agropoli, che subito si sono accorti del fumo e dell'incendio.

Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche i volontari della Protezione civile e le forze dell'ordine.

Una vera e propria beffa per Agropoli: solo pochi giorni fa l'amministrazione aveva deliberato la rimozione dell'impianto fotovoltaico sul tetto, che era particolarmente datato e giudicato a rischio per diverse infiltrazioni riscontrate dai tecnici.