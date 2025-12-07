Salernitana-Trapani 1-1, Golemic: "Non eravamo forti prima nè siamo scarsi ora" Il difensore serbo: "Paghiamo il momento difficile, serve equilibrio"

"Questo è un momento sfortunato". Vladimir Golemic parla da leader e commenta Salernitana-Trapani 1-1. Per il difensore a pesare è soprattutto una parentesi di campionato poco fortunata: "Stiamo vivendo un momento non facile perché non segniamo e poi alla prima mezza occasione addirittura subiamo gol. Ci manca vincere ma non dobbiamo perdere equilibrio. Non era fenomeni prima, né scarsi ora. Dobbiamo avere equilibrio, ci sono ancora venti partite da fare e sono sessanta punti e si può fare di tutti". Occhi negli occhi, la squadra si è interrogata dopo il ko di Benevento: "Il post derby non è stato facile, è stata tosta perché incassare cinque gol fa male. Ci siamo confrontati. Abbiamo sentito il peso della responsabilità verso noi stessi, la società e l’ambiente. Ora è importante ritrovare l’aspetto caratteriale”.

"E' mancato il gol"

Il giudizio poi sulla sfida con il Trapani: “La reazione c’è stata perché abbiamo concesso quasi zero. Il loro gol è clamoroso su una deviazione che ci ha messo in difficoltà. Però abbiamo reagito, fatto di tutto per vincere. Pareggiamo una partita dopo aver spinto, cercato con insistenza il gol e ne abbiamo sbagliato alcune importanti. Ci è mancata brillantezza. Se guardiamo nel complesso la partita c’è stata voglia, fame. E’ mancato il gol. Purtroppo ci manca brillantezza, dobbiamo restare tranquilli".