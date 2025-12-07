Cavese-Benevento 0-1, derby amaro: Simonetti stende gli aquilotti Al Simonetta Lamberti decide l'episodio nel finale. Ko immeritato per i metelliani

Ko amarissimo. La Cavese cade ancora in casa. Al Simonetta Lamberti il Benevento passa sul gong (0-1) con il gol di Simonetti che permette ai sanniti di continuare l’inseguimento al Catania capolista. Tanti rimpianti però per i metelliani, sconfitti al termine di una partita equilibrata, con tante occasioni non sfruttate.

La Cavese squilla subito con Munari che non inquadra i pali su cross di Amerighi (5’). I metelliani riescono a soffocare il gioco sannita con pressione asfissiante che non permette al Benevento di imbastire la propria manovra. I blufoncè spingono sull’out mancino: salvataggio decisivo di Scognamillo su un cross preciso di Diarrassouba diretto nel cuore dell'area piccola dove era appostato Sorrentino (19’). La punizione di Orlando chiama Vannucchi ad un super intervento (30’). E’ il pericolo che scuote il Benevento, pericoloso con Della Morte ma Boffelli è pronto (31’). Prosperi perde Munari per infortunio mentre Floro Flores fatica a contenere la rabbia. Nel finale di tempo Sorrentino ha il pallone del vantaggio ma spreca (46’).

Nel secondo tempo il canovaccio del match non cambia nonostante la doppia chance firmata Lamesta e Pierozzi (50’). I metelliani si mangiano le mani per la deviazione di Ceresoli che anticipa Sorrentino su cross di Orlando (55’). L’equilibrio si trascina fino alle battute finali, nonostante i cambi. Alla prima vera occasione dei sanniti arriva il gol vittoria: corner di Lamesta, colpo di testa di Simonetti che supera un Boffelli non proprio preciso nell’intervento (86’). I metelliani si gettano in avanti e sprecano con Diarrassouba il pallone del pari (93'). L’ultimo brivido arriva con la chiamata al Fvs per possibile fallo di mano di Simonetti su conclusione di Awua ma il rigore non viene ravvisato. Il Benevento festeggia, la Cavese mastica amaro.