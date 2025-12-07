FOTO - Salernitana, fischi e tensione: Faggiano a colloquio con i tifosi Grande delusione tra i supporters. Il ds prova a placare gli animi

I fischi dell’Arechi, seguiti dal silenzio e dal coro: “Noi vogliamo gente che lotta”. Il popolo della Salernitana insorge. E al termine del match anche il direttore sportivo Daniele Faggiano si è fermato a parlare con i tifosi per cercare di placare gli animi. Proprio il dirigente che aveva chiesto tranquillità e serenità appena due giorni fa, ha deciso con grande spirito di collaborazione di ascoltare il veleno di una tifoseria che adesso teme di perdere contatto con la vetta. “Direttore, questa squadra non ha vigore, non spinge”. Nel mirino anche l'andamento di Giuseppe Raffaele, considerato responsabile. Il ds ha ascoltato e ha cercato di placare gli animi per poi dirigersi negli spogliatoi. Un gesto apprezzato dai tifosi seppur con la delusione per un pari amaro.