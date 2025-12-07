Salernitana-Trapani 1-1, Raffaele: "Momento amaro, niente è da buttare" Il tecnico: "Partita emblema delle difficoltà. Ci gira male, mancano i gol"

La vetta si allontana. Nella settimana cruciale post-Benevento, la Salernitana porta a casa solo un punto e la contestazione dei tifosi. Giuseppe Raffaele prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pari con il Trapani che lo allontana dalla vetta e cerca anche di mandare un messaggio ai tifosi: "E’ normale che quando sei in vetta è tutto più facile. Ora ci siamo staccati, non riusciamo a vincere ma non è mai mancato l’impegno. Oggi è stato l’emblema, con il gol incassato su un tiro sbagliato. Poi abbiamo avuto chance in serie ma senza trovare la zampata.

Il giudizio sulla partita: "Abbiamo creato tutte le condizioni per vincere ma non ci siamo riusciti. Abbiamo creato cinque, sei occasioni, cercando in tutti i modi di vincere. Ed invece abbiamo preso gol con un tiro sbagliato e che poteva essere una mazzata dopo Benevento. Abbiamo reagito, meritando il pari con una prestazione ottima e di qualità. Ho il dovere di andare oltre il risultato e provare ad analizzare anche quella che è stata la prova dei calciatori. Momento personale? Ho lavorato duro, come sempre, insieme alla squadra. Purtroppo non è facile, sembra che siamo su una strada sbagliata ma non è così. Oggi abbiamo reagito nella maniera giusta, al di là del pari. Abbiamo cercato la vittoria, creando le nostre occasioni. Dobbiamo continuare così e soprattutto non buttare all’aria quanto fatto. Tocca a tutti: se sappiamo saltarlo possiamo fare un campionato importante. Serve unità, credo in questo gruppo perchè con lo svantaggio in classifica dobbiamo andare ancora più forti".

Manca il gol, il vero cruccio del momento granata: "Ci sono dati che sottolineano che abbiamo creato ma pecchiamo in frenesia. Dispiace perché la squadra ha lavorato per vincere ma non ci siamo riusciti per episodi. Abbiamo combattuto con fame, con voglia ma non ci gira bene". Pesano i fischi soprattutto nei confronti di Inglese: "Dispiace. Ha dato il massimo: non riesce a fare gol e vuole sbloccarsi ma non ci è riuscito. Mi auguro possa arrivare".