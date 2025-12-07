Salernitana-Trapani 1-1, Aronica: "Pari prezioso, piano-gara perfetto" Le parole del tecnico: "Abbiamo sfruttato le difficoltà della squadra granata"

Pari d'oro. Salvatore Aronica applaude il suo Trapani. Il pareggio con la Salernitana è pesantissimo: "Più che il punto mi è piaciuta la prestazione. Abbiamo avuto piglio, pressando alto, chiudendo le linee di passaggio alla Salernitana. Siamo stati bravi a seguire il piano gara, cercando di sfruttare le difficoltà dell’avversario. Il gol ci ha dato entusiasmo e fiducia, sono soddisfatto della prestazione della squadra. Sapevamo che la Salernitana avrebbe spinto sugli esterni, è stata una partita molto agonistica. Anche i cambi erano per non avvantaggiare i nostri avversari".

Il discorso si sposta poi anche sulla questione societaria, con Aronica che alza il muro: "Spero che la squadra riesca a isolarsi dai fattori esterni, i 30 punti conquistati sul campo ci dicono che abbiamo un grande gruppo e che non si farà condizionare".