Cava, escursionista scivola sul sentiero CAI 300: salvata Provvidenziale l'intervento del Soccorso Alpino e speleologico della Campania

Nel primo pomeriggio di oggi una donna è rimasta coinvolta in un incidente sul sentiero CAI 300, non lontano dall’abbazia di Corpo di Cava, nel Salernitano. L’escursionista è scivolata lungo il sentiero arrestando la caduta dopo alcuni metri e riportando diversi traumi.

I compagni di escursione hanno immediatamente allertato il 118 che ha attivato la macchina dei soccorsi. L’allarme è stato quindi diramato al Soccorso Alpino e speleologico della Campania (CNSAS) intervenuto con due squadre. Contemporaneamente è giunta sul posto ambulanza ed elisoccorso 118 di Salerno assieme ad un gruppo dei vigili del fuoco.

I sanitari, con l’ausilio dei tecnici CNSAS, hanno stabilizzato ed imbarellato la persona ferita per essere poi recuperata a bordo dell’elicottero 118.

