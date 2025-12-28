Anna, uccisa dal compagno: domani i funerali, lutto cittadino a Cava Alle 11:30 le esequie al Duomo: ordinanza del sindaco

Domani alle 11:30, nel Duomo di Cava de' Tirreni, sono in programma i funerali di Anna Tagliaferri, la 40enne uccisa dal compagno qualche giorno fa.

Nel giorno dell'ultimo saluto il sindaco Vincenzo Servalli ha disposto il lutto cittadino "per tutta la mattina di lunedì 29 dicembre, fino alle ore 14, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta, il divieto di svolgere in tutte le ore della mattinata, attività ludiche e ricreative che contrastino con la proclamazione del lutto cittadino", come si legge nell'ordinanza.

"Si invitano i commercianti, le organizzazioni politiche culturali e sociali, i concittadini tutti, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione o comunque la limitazione delle attività in segno di raccoglimento e rispetto durate le esequie nel Duomo, che inizieranno alle 11.30 e fino alla loro conclusione. La salma di Anna Tagliaferri arriverà al Duomo alle ore 8.30", fanno sapere dal Comune cavese.

