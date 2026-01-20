Angri, otto colpi esplosi contro un'auto: giallo sul presunto inseguimento La versione fornita dalla vittima non convince, i carabinieri al lavoro per ricostruire il fatto

I carabinieri della stazione di Angri ed i colleghi del reparto Territoriale di Nocera Inferiore sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente degli spari esplosi la scorsa notte in via La Mura, nella città doriana. I militari, nel corso dei rilievi, hanno rinvenuto otto bossoli di una pistola calibro 9. I colpi, esplosi da un'auto, hanno attinto la vettura di un pregiudicato, noto per reati legati allo spaccio di stupefacenti.

La vittima, secondo quanto si è appreso, ha raccontato una versione che non convincerebbe totalmente agli investigatori. L'uomo, infatti, ha spiegato di aver notato dei movimenti strani nei pressi della sua abitazione e di essersi messo all'inseguimento di un'auto sospetta, dalla quale - una volta affiancata - sarebbe partito un primo colpo di pistola. Il residente, a quel punto, avrebbe fatto dietrofront, tornando verso casa ma sarebbe stato inseguito dal commando che, una volta arrivato in via La Mura, avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro la sua auto.

Ad insospettire i carabinieri contribuirebbe anche il fatto che la vittima non ha chiesto aiuto e che la richiesta d'intervento da parte delle forze dell'ordine sia arrivata da qualcuno che ha sentito gli spari. I militari hanno passato al setaccio la zona per cercare telecamere che potrebbero aver catturato elementi utili alle indagini.