Rubano capi d'abbigliamento da "Scarpe e Scarpe": presi due stranieri Nel mirino della Polizia due cittadini nordafricani

Rubano all'interno di un negozio e scappano, due stranieri rintracciati e arrestati dalla Polizia: dovranno rispondere di furto aggravato in concorso in un esercizio commerciale cittadino.

La sala operativa aveva ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di due sospetti all'interno del negozio "Scarpe e Scarpe", nella zona orientale della città. Le volanti, immediatamente inviate sul posto, hanno accertato che i due avevano già oltrepassato le barriere antitaccheggio.

I due però sono stati rintracciati dagli agenti, che li hanno sorpresi con capi d'abbigliamento per un valore di circa 100 euro. I due giovani - un 21enne tunisino e un marocchino 31enne - sono stati denunciati e trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo.