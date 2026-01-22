Mercato ittico, la Finanza sequestra tre quintali di prodotti non a norma

Un'ingente quantità di pescato, sprovvisto di etichettatura e di ogni altra informazione sulla tracciabilità, è stata sequestrata nei pressi del mercato ittico di Salerno.
L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Napoli, con il supporto del personale veterinario dell'Asl.
Sequestrati tre quintali di prodotti ittici, per un valore complessivo di circa 6mila euro nei confronti di due imprenditori, di cui uno recidivo.
Il pescato, intercettato a bordo di un automezzo durante un controllo su strada, è stato avviato alla distruzione su indicazione dell'Asl.