Droga, armi ed esplosivi: tre arresti dei carabinieri nell'agro nocerino-sarnese L'indagine coordinata dalla procura: rinvenuti anche fucili, pistole e una bomba radiocomandata

Droga, armi e ordigni esplosivi trovati dai Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore: tre le persone arrestate. Nel mirino un 49enne, un 52enne e un giovane di 22 anni, che dovranno rispondere di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo.

L'inchiesta - coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore - ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga, materiale per il taglio e il confezionamento.

I militari hanno inoltre sequestrato armi, munizioni ed esplosivi tra cui 6 fucili, 5 pistole di diverso calibro, munizionamento vario e tre ordigni esplosivi, uno dei quali dotato di sistema di attivazione con radiocomando.

Per la messa in sicurezza dell'ordigno si è reso necessario l'intervento degli artificieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Salerno.