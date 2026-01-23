Violenza sessuale su due minori, fermato educatore di una casa di accoglienza Le indagini della Polizia: trovate le immagini degli abusi sulle vittime

Un educatore in servizio presso una casa di accoglienza della provincia di Salerno è stato fermato per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Le vittime sarebbero due minori a lui affidati.

Le indagini - condotte dalla Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della questura - sono scattate dopo dopo la denuncia di una 16enne.

Nei confronti dell'indagato la Procura di Salerno ha disposto un decreto di perquisizione. Gli agenti hanno trovato, dopo aver sequestrato i suoi dispositivi informatici, numerose immagini pedopornografiche realizzate dal 35enne durante i presunti abusi sessuali commessi nei confronti dei due minorenni.