Banda del buco in azione a Salerno: colpo in una gioielleria di Pastena Indagini in corso da parte dei carabinieri

Sono entrati in una gioielleria di Piazza Caduti di Brescia a Salerno dopo aver realizzato un buco in un’agenzia immobiliare che si trova accanto. E’ quanto accaduto all’alba nella zona orientale della città dove una banda specializzata in furti è riuscita a portare via parte degli oggetti di valore presenti all’interno dell’attività commerciale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Salerno, i ladri hanno prima sollevato la serranda dell’agenzia immobiliare, poi sono riusciti a forzare la porta con un piede di porco. Una volta all’interno hanno raggiunto la parete che confina con la gioielleria, sulla quale hanno realizzato un foro di una trentina di centimetri.

Il varco ha permesso ai ladri di accedere nella gioielleria, nella quale sono state danneggiate due vetrine e portati via degli oggetti di valore. La stima del bottino è ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Salerno ed il personale della sezione scientifica che ha effettuato i rilievi. A mettere in fuga i ladri è stato il sistema antifurto a nebbiogeno che ha costretto i malviventi a scappare. Il colpo, da quanto si apprende, sarebbe stato effettuato tra le 5,30 e le 6 di questa mattina. Indagini in corso.