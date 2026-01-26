Moio della Civitella, aggredisce la ex stringendole le mani al collo: arrestato L'uomo è finito agli arresti domiciliari

Dovrà rispondere di tentata rapina, maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni aggravate un 47enne di Moio della Civitella, raggiunto da un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania e riguarda episodi commessi ai danni dell'ex compagna dell'uomo.

Le indagini, avviate a seguito dell'intervento dei militari presso l'abitazione della coppia nella notte del 31 dicembre 2025, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato che avrebbe aggredito fisicamente la donna, stringendole con le mani il collo per poi sottrarle il telefono cellulare.