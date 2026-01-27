Spari al mercato di Striano: arrestato 24enne estradato dalla Spagna

I carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, in nottata. presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, hanno notificato ed eseguito una ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato. Il provvedimento eseguito dai carabinieri è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un 24enne dell’AgroNocerino-Sarnese.
Il provvedimento è stato eseguito a seguito dell’estradizione dalla Spagna, operata su mandato di Arresto Europeo, da personale della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Roma.
Secondo la ricostruzione operata dai Carabinieri, l’indagato, in data 24 luglio 2024, a Striano, avrebbe esploso vari colpi d’arma da fuoco nei confronti di una persona all’interno di un’area mercatale.