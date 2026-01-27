Tragico incidente nel Salernitano, perde la vita giovane centauro Viaggiava in sella ad uno scooter, il cordoglio del sindaco Morra

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Cologna di Pellezzano. Nell'impatto ha perso la vita un ragazzo di appena 21 anni, originario della Valle dell'Irno. Secondo una primissima ricostruzione effettuata, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il giovane era in sella ad uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada. L'impatto con l'asfalto, avvenuto in via Mazzini, non gli ha lasciato scampo.

Troppo gravi le ferite riportate dal giovane centauro. La circolazione stradale è stata temporaneamente interrotta per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Le indagini sono state delegate agli agenti della Polizia Locale di Pellezzano che sono al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Dolore e sgomento nella Valle dell'Irno per una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato.

"Con profondo dolore comunico che, a seguito del grave incidente stradale verificatosi sulla SS88, all'altezza di Cologna, ha perso la vita un giovane ragazzo di passaggio. Al momento la viabilità resta interrotta in attesa dell’arrivo del medico legale, del magistrato e dei familiari, come previsto dalle procedure. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita da questa tragedia", le parole del sindaco Francesco Morra.

