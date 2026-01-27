Incidente in tangenziale, auto prende fuoco: tre persone in ospedale Traffico in tilt e disagi

Tre persone sono finite in ospedale a Salerno in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla tangenziale di Salerno. L'impatto, nel quale sono rimaste coinvolte tre auto, è avvenuto in direzione sud, nel tratto compreso tra lo svincolo della zona industriale e quello di Pontecagnano Faiano.

Una delle vetture, a seguito dell'incidente, ha preso fuoco, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati al "Ruggi" dalle ambulanze dell'associazione "Vopi" di Pontecagnano Faiano. La tangenziale è stata temporaneamente chiusa. Il traffico è stato deviato dal personale Anas sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo Salerno/Zona industriale. L'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha provocato seri disagi alla viabilità: traffico in tilt e lunghe code in tangenziale e sulle diramazioni prossime.