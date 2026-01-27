Bici elettriche e monopattini "truccati": task force della Polizia Disposto il sequestro di 11 mezzi

Nella giornata di oggi la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo a Battipaglia, finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle violazioni legate all’uso di biciclette elettriche e monopattini.

Durante l’attività, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della Polizia Stradale di Salerno hanno sequestrato 11 velocipedi per accertamenti tecnici, poiché sospettati di modifiche che ne aumentavano la potenza oltre i limiti consentiti dalla legge.

Inoltre, diversi conducenti di monopattini elettrici sono stati sanzionati per la mancata osservanza dell’obbligo di indossare il casco. Negli ultimi mesi si è registrato un forte incremento nell’utilizzo di mezzi elettrici leggeri, spesso accompagnato da comportamenti imprudenti o da modifiche non consentite.

Tali condotte – che trasformano le biciclette a pedalata assistita in veri e propri ciclomotori – aumentano in modo

esponenziale il rischio di incidenti, a causa della pericolosità che deriva dalla mancanza di sistemi di protezione e di frenata adeguati alle elevate velocità raggiunte proprio grazie alle modifi-

che tecniche e a motori più potenti del consentito, spesso con gravi conseguenze per gli stessi conducenti.

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno della Polizia di Stato per la tutela della sicurezza stradale e la sensibilizzazione dei cittadini a un uso corretto e responsabile dei veicoli elettrici.