Sospettati di furto, fermati tre uomini nel Vallo di Diano dopo un inseguimento Operazione congiunta di carabinieri e Polizia

Tre persone sono state fermate ed arrestate nel Vallo di Diano in quanto sospettate di far parte di una banda di ladri d'appartamento. L'attività è stata eseguita nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, in collaborazione con gli agenti della Polizia Stradale salese. A segnalare la presenza di un'Alfa Romeo Giulietta sono stati proprio i poliziotti che l'avevano indicata come possibile vettura impiegata per la commissione di furti.

I militari dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Sala Consilina hanno intercettato l'auto, inseguendola fino allo svincolo di Sicignano degli Alburni. Lì gli occupanti hanno abbandonato la vettura, tentando la fuga a piedi. Ma tre su quattro sono stati fermati ed arrestati dai militari. All'interno della Giulietta sono stati rinvenuti preziosi, elettrodomestici ed arnesi per lo scasso. Sono in corso accertamenti per capire la provenienza della refurtiva rinvenuta dai carabinieri e in quali comuni siano stati commessi i colpi.