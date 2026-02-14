Cavese-Salernitana 1-1, Achik: "C'è amarezza, non siamo riusciti a chiuderla" L'esterno offensivo: "Volevamo fare un regalo alla nostra gente. Ora dobbiamo ripartire"

“Siamo amareggiati perché volevamo regalare la vittoria ai tifosi che sono la nostra forza”. Ismail Achik non ci gira intorno. Cavese-Salernitana 1-1 è delusione fortissima per la squadra granata: “Abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo meritavamo di poter segnare altri gol. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo complice anche il vento ma abbiamo fatto una buona partita. Purtroppo non siamo stati fortunati negli episodi, noi stiamo dando il massimo, volevamo chiudere la partita ma dall’altra parte del campo c’è una squadra e bisogna rispettare anche i loro valori”.

Sulla scelta della sostituzione: “Non ero al top dopo la partita di Casarano. Avevo un po’ di fastidio ma potevo continuare. Rispetto le decisioni del mister”. Proprio sul rapporto con Raffaele, Achik spiega: “Tante parole non servono. Siamo un gruppo fantastico, il mister ci sostiene, ci aiuta. Non è facile ma vogliamo credere nei nostri obiettivi”.

L’obiettivo B diretto si allontana: “Abbiamo lottato e continueremo a farlo per chiudere bene il campionato e poi pensare ai playoff. Serve un’altra mentalità. Dobbiamo migliorare sotto il profilo mentale. Dall’altra parte c’è un avversario ma nonostante il pari credo che meritavamo la vittoria”.