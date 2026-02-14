Cavese-Salernitana 1-1, Raffaele: "Pari che brucia, non mi sento in discussione" Il tecnico granata: "Un episodio dubbio ci condanna, mancata la zampata"

"Un pari che brucia". Giuseppe Raffaele alza la voce al termine di Cavese-Salernitana 1-1. Il tecnico protesta per l'occasione del pari di Minaj, viziato da un presunto fallo su De Boer. "Abbiamo avuto questa palla in uscita, il fallo è evidente anche il quarto uomo aveva chiamato l’arbitro. E’ evidente, inutile girarci intorno". Il veleno nella coda di un derby che allontana ancora di più il sogno serie B diretto: "Purtroppo penso che abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Un episodio eloquente ci costa due punti. La squadra ha fatto un ottimo derby, facendo benissimo. Nel secondo tempo abbiamo gestito e non avevamo corso grandi rischi. Non è stato un consegnarci all’avversario ma non siamo riusciti a fare quello che ci era riuscito nel primo tempo. Anche con il 3-5-2 abbiamo rischiato praticamente niente. Ci è mancata solo la forza per attaccare la porta". Sull'espulsione: "Secondo l'assistente ho superato la linea per dare la card".

"Stiamo progredendo"

Raffaele non si sente in discussione: "Non sono io a deciderlo ma la squadra è viva, lo sta dimostrando. Dobbiamo continuare a giocare e migliorare. Il bilancio delle ultime due è positivo. Ora dobbiamo aumentare, essere dominanti per più minuti o quanto meno quando non si riesce bisogna gestire". Poi sulla gestione tattica: "Con Molina riusciamo a permetterci due elementi offensivi. In mezzo al campo conta avere più scelte".

"Mancata la zampata"

Poi sulla gestione dei cambi, Raffaele ha spiegato: "Ho messo Ferrari insieme a Molina che hanno fatto benissimo. Gyabuaa non era al top e ho messo Tascone che annullasse il gap che si era creato. Poi Achik non era al top, accusava la fatica. Poi resto dell’idea che abbiamo interpretato bene la partita, anche nel secondo tempo. Il nostro rimpianto è stato non aver chiuso la partita. Dispiace: è mancata la zampata del 2-0".

Su Donnarumma

Sulla prova non positiva di Antonio Donnarumma, Raffaele spiega: "Non è un momento difficile, oggi ha fatto fatica perché il vento spingeva ad avere delle traiettorie arcuate, di difficili letture. Ho fiducia in Antonio, per noi è un elemento importante”.