Paura a Nocera Superiore: carro urta fili dell'alta tensione e prende fuoco Sul posto i vigili del fuoco

Mattinata di paura a Nocera Superiore dove ha preso fuoco uno dei carri di Carnevale impegnati nella sfilata. Il fatto si è verificato nei pressi del passaggio a livello di via Vincenzo Russo. Secondo una prima ricostruzione la testa del carro avrebbe urtato contro i fili dell'alta tensione, provocando l'incendio. Il carro nel giro di pochi minuti è stato avvolto dalle fiamme, riducendo in uno scheletro l'allestimento. Dalle prime notizie raccolte non si sarebbero registrati feriti. Ma il rogo ha provocato disagi e paura. Una densa colonna di fumo nero si è propagata nell'aria, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a fronteggiare la situazione, evitando che l'incendio potesse propagarsi ulteriormente. Il carro, infatti, si trovava nelle vicinanze della stazione ferroviaria e nei pressi di alcune abitazioni.

