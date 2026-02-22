LIVE. Salernitana-Monopoli 0-1, la diretta web del match

La diretta testuale di Salernitana-Monopoli
SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Arena; Longobardi, De Boer, Gyabuaa, Villa; Achik, Molina; Lescano. A disp.: Cevers, Ferrari, Antoinucci, Golemic, Ferraris, Quirini, Matino, Tascone, Anastasio, Cabianca, Di Vico. Allenatore: Raffaele
MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Ronco, Manzi, Piccinini; Valenti, Calcagni, Greco, Scipioni, Oyewale; Fall, Bordo. A disp: Piana, Gagliano, Bove, Angilieri, Vinciguerra, Longo, Dudic, Paukstys, Antoni, Fedeli, Bagatti. Allenatore: Colombo
ARBITRO: Silvestri di Roma 1 - assistenti: Brunozzi e D'Ascanio - IV uomo: Ubaldi - VAR: Valcaccia.
RETI: 10' st Scipioni (M)
NOTE. Ammoniti: Greco (M), Ronco (M). Angoli: 2-2. Recupero: 3' pt
10' - GOL MONOPOLI - Incredibile all'Arechi: Scipioni vede Donnarumma fuori dai pali e sorprende Donnarumma da centrocampo.
3' - Salernitana pericolosa con Molina, palla di poco a lato.
1' - Si riparte
SECONDO TEMPO
48' Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Monopoli sullo 0-0.
46' - Ammonito Ronco.
45' - 3' di recupero.
42' - Angolo dalla sinistra di Greco, colpo di testa di Manzi: Donnarumma blocca.
40' - Cross dalla trequarti di Berra, colpo di testa di Lescano che non inquadra la porta.
37' - Niente rigore per la Salernitana: l'arbitro, dopo aver rivisto l'azione, decide di non concedere il penalty.
35' - La Salernitana si gioca la prima card: arbitro richiamato al monitor per il contatto in area di rigore su Achik.
33' - Salernitana pericolosa nell'area pugliese: tiro di Longobardi, Albertazzi salva, la palla arriva ad Achik che viene atterrato in area ma l'arbitro lascia correre.
27' - Occasione Salernitana: cross teso di Achik, Lescano e Molina provano a spizzare ma mancano d'un soffio l'impatto con la sfera.
18 - Ci prova il Monopoli: colpo di testa di Fall che si perde di poco alla destra di Donnarumma.
14' - Ancora Salernitana: tiro di Gyabuaa che dal limite non inquadra la porta.
11' - Ammonito Greco.
8' - Salernitana vicina al gol: tiro-cross di Achik che attraversa tutta l'area di rigore e si stampa sul palo alla sinistra di Albertazzi.
1' - Fischio d'inizio.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IL PRE-GARA. Raffaele conferma la squadra schierata nel derby coin la Cavese: si va avanti con il 3-4-2-1, con Molina ed Achik a supporto di Lescano. In difesa confermato Capomaggio al centro con Berra ed Arena mentre sarà De Boer ad affiancare Gyabuaa in mezzo al campo con Longobardi e Villa sulle corsie esterne. Alle 14.30 il fischio d'inizio del match con il Monopoli.