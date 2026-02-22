FOTO – Salernitana, la Curva Sud Siberiano ricorda il piccolo Domenico Uno striscione e un coro dalla Curva Sud Siberiano tra gli applausi dell'Arechi

Una tragedia che non conosce colori né confine. Il lutto che ha colpito il piccolissimo Domenico, con la vicenda tragica del trapianto di cuore al Monaldi e terminata ieri con la morte del bambino di appena due anni, ha fatto breccia in tutta Italia. Anche attraverso gli stadi, le tifoserie impegnate in questi weekend hanno fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia e manifestato il proprio dolore per un episodio che lascia non sgomento e amarezza. Anche la Curva Sud Siberiano, attraverso uno striscione, ha voluto ricordare il piccolissimo Domenico. Nel corso della sfida con il Monopoli è stato srotolato uno striscione: “Troppo piccolo per lasciarci. Domenico riposa in pace”. Tutto lo stadio ha applaudito il gesto del club per poi cantare forte: “Domenico è qua, è canta con gli ultras”. Un momento di ricordo, anche Salerno si stringe ad un lutto che ha colpito l'Italia